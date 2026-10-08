Publicidad
EL HORMIGUERO
David Bustamante sorprende a Pablo Motos con su habilidad con la espada en El Hormiguero
El cantante ha mostrado en directo sus avances con la esgrima, una disciplina que está aprendiendo para preparar su próximo papel protagonista en el musical de El Zorro.
La visita de David Bustamante a El Hormiguero ha dejado un momento muy especial. El artista ha aprovechado su encuentro con Pablo Motos para demostrar lo que ha aprendido durante sus clases de esgrima.
El cantante se prepara para protagonizar el musical de El Zorro el próximo mes y está trabajando para meterse de lleno en el personaje. Durante el programa, ha sacado a relucir su destreza con la espada y ha sorprendido al presentador con una demostración en pleno plató.