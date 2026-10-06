David bate su récord personal antes de AlaZ: 70 segundos para atacar el bote de 1.114.000 euros

Con 70 segundos acumulados, David ha llegado a AlaZ con más tiempo que nunca. Su pleno en ¿Dónde Están? ha sido clave para alcanzar el récord y disponer de 180 segundos para intentar conquistar el bote de Pasapalabra.

El barcelonés ha compartido el mérito con su equipo: "Más que nunca, gracias a mi equipo". Esmeralda Moya y Miquel Fernández también han contribuido al gran resultado con sendos plenos en La Pista.