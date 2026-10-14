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PASAPALABRA
David arrasa en ¿Dónde Están? de Pasapalabra y deja sin segundos a Moisés gracias a David Bustamante
El concursante barcelonés ha conseguido un nuevo pleno con las canciones de David Bustamante, mientras que Moisés ha fallado en el último momento con los éxitos de David Bisbal.
La música ha sido protagonista en ¿Dónde Están? de Pasapalabra, con tres David como protagonistas: Trigo, Bustamante y Bisbal. Marta Hazas ha elegido al cantante cántabro para el equipo naranja y el concursante barcelonés ha resuelto el panel sin cometer ningún error.
En el equipo azul, Moisés ha tenido que enfrentarse a las canciones de David Bisbal junto a Javier Veiga y Lucía Guerrero. Aunque ha estado cerca de completar la prueba, ha fallado al elegir entre las dos últimas palabras ocultas. Así, David se ha llevado los veinte segundos en juego.