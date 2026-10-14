David arrasa en ¿Dónde Están? de Pasapalabra y deja sin segundos a Moisés gracias a David Bustamante

La música ha sido protagonista en ¿Dónde Están? de Pasapalabra, con tres David como protagonistas: Trigo, Bustamante y Bisbal. Marta Hazas ha elegido al cantante cántabro para el equipo naranja y el concursante barcelonés ha resuelto el panel sin cometer ningún error.

En el equipo azul, Moisés ha tenido que enfrentarse a las canciones de David Bisbal junto a Javier Veiga y Lucía Guerrero. Aunque ha estado cerca de completar la prueba, ha fallado al elegir entre las dos últimas palabras ocultas. Así, David se ha llevado los veinte segundos en juego.