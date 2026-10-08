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La bonita complicidad de David con Moisés mientras se juega su permanencia en plena Silla Azul

La bonita complicidad de David con Moisés mientras se juega su permanencia en plena Silla Azul

PASAPALABRA

David se acuerda de Moisés en plena Silla Azul de Pasapalabra: una sonrisa que casi le cuesta cara

El barcelonés no ha podido evitar mirar a su compañero al encontrarse con una respuesta muy relacionada con él, protagonizando un gesto que refleja su complicidad tras 22 programas juntos.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La primera pregunta de David escondía una coincidencia inesperada: la respuesta correcta era "riojano". Tras acertarla, el concursante ha sonreído y ha dirigido inmediatamente una mirada cómplice a Moisés.

Ya en la mesa, ambos han comentado el momento. Moisés ha advertido del peligro de desconcentrarse durante la Silla Azul, mientras David ha reconocido que "se me ha escapado la risilla" pese a intentar mantenerse atento a la siguiente pregunta en PasapalabraPasapalabra.

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