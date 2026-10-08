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PASAPALABRA
David se acuerda de Moisés en plena Silla Azul de Pasapalabra: una sonrisa que casi le cuesta cara
El barcelonés no ha podido evitar mirar a su compañero al encontrarse con una respuesta muy relacionada con él, protagonizando un gesto que refleja su complicidad tras 22 programas juntos.
La primera pregunta de David escondía una coincidencia inesperada: la respuesta correcta era "riojano". Tras acertarla, el concursante ha sonreído y ha dirigido inmediatamente una mirada cómplice a Moisés.
Ya en la mesa, ambos han comentado el momento. Moisés ha advertido del peligro de desconcentrarse durante la Silla Azul, mientras David ha reconocido que "se me ha escapado la risilla" pese a intentar mantenerse atento a la siguiente pregunta en PasapalabraPasapalabra.