Dabiz Muñoz confiesa en El Hormiguero que se prepara cafés con la leche materna de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han protagonizado una entrevista llena de confesiones en El Hormiguero. Durante la conversación, la presentadora ha hablado sobre la donación de leche materna, despertando la curiosidad de Pablo Motos, que ha querido saber si el cocinero también la había probado.

La respuesta ha sorprendido a todos. Pedroche ha revelado que su marido incluso se ha preparado cafés con su leche materna. Además, Dabiz ha descrito su sabor como "dulzón pero amargo" y ha asegurado que tiene menos grasa que la leche habitual.