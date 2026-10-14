Cihan utiliza el deseo de venganza de Ebru para acercarla a sus oscuros negocios

Cihan ha citado a Ebru en un callejón y le ha preparado una sorpresa: ha encontrado al exnovio que la estafó y lo ha puesto frente a ella. La joven no ha dudado en abalanzarse sobre él, reprochándole todo el sufrimiento que le ha causado y el daño que ha hecho a su familia.

Tras el enfrentamiento, Cihan se ha interesado por cómo se encontraba Ebru y ha evitado darle explicaciones sobre cómo había localizado a su antiguo novio. Con este gesto, el empresario ha conseguido ganarse un poco más su confianza, aunque su verdadero objetivo es utilizar esa relación para acercarla a sus oscuros negocios en el hotel, a espaldas de Serhat.