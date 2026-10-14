Cihan se enfrenta a Sadakat para defender a Alya de sus exigencias en Tierra lejana

La preocupación por Boran ha provocado un nuevo enfrentamiento En Tierra lejana. Sadakat ha pedido a Alya que hable con él para intentar que reaccione, recordándole que es el padre de su hijo. Incapaz de soportar más presión, la doctora ha abandonado la habitación.

Al presenciar la escena, Cihan ha reprochado a su madre todo lo que Alya ha sufrido por Boran. Además, cuando Sadakat ha planteado llevar a Cihan Deniz ante su padre, le ha exigido que respete la promesa de no mostrarle al niño en ese estado.