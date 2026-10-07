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¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

EL SECRETO

Cihan descubre el secreto de Azra y utiliza a su madre para obligarla a tener un hijo en El secreto

Tras descubrir que su mujer tomaba anticonceptivos a escondidas, Cihan ordena que expulsen a su madre de la residencia y pone a Azra ante una difícil situación.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Una llamada urgente alerta a Azra de que debe recoger a su madre de la residencia. Pensando que se trata de un error, telefonea a Cihan y descubre que ha sido él quien ha ordenado que la saquen.

El motivo son los anticonceptivos que Azra tomaba en secreto. Aunque ella le explica que todavía no está preparada para tener un bebé, Cihan amenaza con dejar a su madre fuera de la residencia y consigue que acepte su condición en El Secreto.

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