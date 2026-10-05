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Y AHORA SONSOLES
Los casos de Covid se disparan y llegan a las consultas: los síntomas que pueden prolongarse durante semanas
La incidencia por Covid se ha triplicado en España y un redactor de Y ahora Sonsoles relata los síntomas que sufre tras casi tres semanas enfermo.
El Covid vuelve a ganar presencia en las consultas con un nuevo brote. Según explica Y ahora Sonsoles, sus efectos no son graves salvo en pacientes vulnerables o inmunodeprimidos, aunque la enfermedad puede prolongarse.
Alfredo Suárez lleva casi tres semanas enfermo y asegura que los síntomas incluso van a más. Entre ellos, señala dolor en articulaciones y huesos y un hormigueo en la piel que se extiende por el cuerpo y la cara.