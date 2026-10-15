Una carta de amor desata el drama en Sueños de libertad: Beatriz teme por su embarazo tras discutir con Begoña

La confianza entre Begoña y Beatriz se ha roto en Sueños de libertad. La enfermera ha descubierto que la niñera recuperó de la papelera una carta de amor que había escrito a Andrés, reconstruyó sus fragmentos y se la entregó sin su permiso.

Aunque Andrés no llegó a leerla, Begoña se ha enfrentado a Beatriz, que ha defendido sus intenciones asegurando que solo quería ayudarla a ser feliz. En plena discusión, la joven ha sentido un fuerte pinchazo en el vientre y ha comenzado a sangrar. ¿Estará su bebé en peligro?