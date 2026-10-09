Carlos Olalla revela qué le emocionó de volver a interpretar al padre de Sira: "Contad conmigo para todo lo que queráis"

La vuelta de Carlos Olalla a Sira ha sido especialmente emocionante para el intérprete. Mientras leía la novela de María Dueñas, buscaba con ilusión las apariciones de Gonzalo Alvarado, un personaje con el que reconoce sentirse profundamente identificado.

El actor destaca la sensibilidad del padre de Sira, un hombre que intenta corregir los errores de una vida que no ha sido como esperaba. Su regreso abre nuevas incógnitas sobre la relación con su hija y los secretos que todavía quedan por descubrir en la serie de atresplayer.