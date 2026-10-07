Carlos Latre reaparece como Pedro Sánchez en El Hormiguero tras el anuncio del adelanto electoral

La actualidad política ha marcado el programa y Pablo Motos ha dado paso a Carlos Latre, que ha vuelto a meterse en la piel de Pedro Sánchez para ofrecer su particular versión del anuncio electoral.

Además, Motos ha explicado que El Hormiguero ha invitado al presidente del Gobierno al programa y ha destacado la importancia del momento para que los españoles puedan escuchar las propuestas y decidir qué quieren.