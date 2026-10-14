Carlos Latre desata las risas en El Hormiguero con la frase menos motivadora de Mourinho: "Que quieras no significa que puedas"

El plató de El Hormiguero ha recibido una visita inesperada gracias a Carlos Latre, que se ha transformado en José Mourinho para protagonizar uno de sus característicos discursos. Con su peculiar sentido del humor, el imitador ha ofrecido una serie de recomendaciones para quienes han tenido un mal día.

Lejos de lanzar un mensaje optimista, el falso Mourinho ha aconsejado aguantar y echar balones fuera cuando las cosas no salen como uno espera. Su intervención ha terminado con una sentencia tan contundente como poco motivadora: "Que quieras no significa que puedas".