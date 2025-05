Bertín Osborne triunfa con su imitación de Kiss en Tu cara me suena

En la última gala de Tu cara me suena, Bertín Osborne se desmelena con su imitación de Kiss, interpretando 'Rock and Roll All Nite'. Su actuación fue tan impactante que el jurado no pudo contener su entusiasmo.

Tu cara me suena sigue ofreciendo actuaciones memorables y sorprendentes. No te pierdas las próximas galas para disfrutar de más talento y sorpresas en el escenario.