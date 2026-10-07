Berrak manipula a Kader en El secreto y consigue separarla de Zeynep con una dolorosa condición

Berrak lleva a Kader al parque y le pregunta si quiere compartir más momentos juntas como madre e hija. La pequeña acepta ilusionada, pero descubre que para conseguirlo tendrá que cumplir una condición.

La mujer le hace creer que sólo podrá llamarla hija y abrazarla cuando quiera si vive en otro lugar. Pese a saber que Tülay y Erkan la maltrataban, Berrak consigue que Kader decida volver con ellos para poder disfrutar de su madre en El Secreto.