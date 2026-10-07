Berrak lleva al límite su secreto sobre Kader y Serhat evita una tragedia en El Secreto

Dispuesto a conocer la verdad en El Secreto, Serhat presiona a Berrak para que confiese con quién le engañó. Ella escribe algo en un papel y, desesperada ante la posibilidad de perder definitivamente a su marido, coge una pistola.

Serhat consigue arrebatársela antes de que ocurra una tragedia. Sin embargo, al leer después el mensaje descubre un nuevo engaño: Berrak no ha revelado quién es el padre de Kader y únicamente ha escrito "Te quiero".