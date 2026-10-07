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Berrak intenta quitarse la vida para evitar confesarle a Serhat quién es el padre de Kader: “Prefiero morir”

Berrak intenta quitarse la vida para evitar confesarle a Serhat quién es el padre de Kader: “Prefiero morir”

EL SECRETO

Berrak lleva al límite su secreto sobre Kader y Serhat evita una tragedia en El Secreto

La mujer del empresario toma una decisión desesperada cuando Serhat le exige que revele la identidad del padre de Kader a cambio de desaparecer de su vida.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Dispuesto a conocer la verdad en El Secreto, Serhat presiona a Berrak para que confiese con quién le engañó. Ella escribe algo en un papel y, desesperada ante la posibilidad de perder definitivamente a su marido, coge una pistola.

Serhat consigue arrebatársela antes de que ocurra una tragedia. Sin embargo, al leer después el mensaje descubre un nuevo engaño: Berrak no ha revelado quién es el padre de Kader y únicamente ha escrito "Te quiero".

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