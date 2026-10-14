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PASAPALABRA
Una aspirante de Pasapalabra sorprende a Roberto Leal con su colección de Chucky: "Tengo un montón de muñequitos"
Patricia, una auxiliar de enfermería de Santander, ha dejado a todos boquiabiertos al revelar su afición por el muñeco diabólico durante su enfrentamiento con Moisés en la Silla Azul.
La Silla Azul de Pasapalabra ha comenzado con una confesión de lo más inesperada. Patricia, la aspirante que se ha enfrentado a Moisés, ha contado que colecciona objetos relacionados con Chucky desde que era pequeña, cuando descubrió al personaje en una tienda sin haber visto su película.
Su afición ha ido creciendo hasta llenar de muñecos distintos rincones de su casa, la nevera e incluso el coche. Sin embargo, hay alguien a quien no le hace ninguna gracia: su hija, que siente muchísima vergüenza cada vez que habla de su colección.