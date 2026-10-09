El antiguo casero de Maricarmen cuestiona el uso político de su muerte tras el desahucio en Madrid

La muerte de Maricarmen en el hospital Gregorio Marañón ha reavivado el debate sobre la crisis de la vivienda en España. Su desahucio, después de más de siete décadas viviendo en el mismo inmueble, provocó numerosas protestas.

En Y ahora Sonsoles, Ignacio Lázaro, antiguo propietario de la vivienda, ha criticado que se utilice su figura para enfrentar a inquilinos y caseros. Además, aunque reconoce que las situaciones adversas pueden afectar a la salud, evita establecer una relación directa entre el desahucio y el fallecimiento de Maricarmen.