Ana Locking y Supremme de Luxe revolucionan Pasapalabra con un baile improvisado

La Pista ha sacado el lado más artístico de Ana Locking y Supremme de Luxe en Pasapalabra. Aunque ambas han reconocido rápidamente el estilo de Boney M., Supremme ha confundido inicialmente Ma Baker con Daddy Cool.

El fallo ha dado una segunda oportunidad a Ana Locking, que ha acertado el título y conseguido el pleno para su equipo. Roberto Leal no ha querido dejar pasar la ocasión y ha animado a las dos invitadas a levantarse de sus asientos. Entre música y baile, ambas han llenado el plató de la fantasía que caracteriza a Drag Race España.