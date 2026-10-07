Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El corazón de Alya se para durante la operación y Cihan se rompe de miedo: “Eres mi ave fénix”

EN TIERRA LEJANA

Alya, al límite En tierra lejana: su corazón deja de latir y desata la angustia de Cihan

La operación de Alya vive su momento más crítico cuando su corazón se detiene durante unos segundos y los médicos luchan por reanimarla ante la desesperación de Cihan.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

En tierra lejanaLa intervención se complica de forma inesperada y el equipo médico tiene que actuar con rapidez para salvar a Alya. Mientras tanto, Cihan espera impotente, aterrorizado ante la posibilidad de perder a la mujer que ama.

Finalmente, los médicos consiguen reanimarla y continuar con la operación. Tras conocer que Alya sigue con vida, Cihan respira aliviado y cuenta a su familia el angustioso momento vivido en el quirófano En tierra lejana.

Antena 3 » Vídeos