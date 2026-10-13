Alya desafía a Sadakat y se niega a divorciarse de Cihan tras el despertar de Boran En tierra lejana

El despertar de Boran ha desatado un nuevo conflicto familiar En tierra lejana. Aunque el médico advierte de que su recuperación no está garantizada, Sadakat confía en que su hijo recobre la memoria y vuelva con Alya. Por eso, exige que la doctora se divorcie de Cihan.

Sin embargo, Alya no está dispuesta a aceptar sus imposiciones. Tras recordar que se casó con Cihan por petición de Boran, se enfrenta a su suegra y sentencia: "No permitiré que juguéis conmigo de esta manera". La doctora tiene claro que ya no es la mujer de Boran.