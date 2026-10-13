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Alya se rebela contra Sadakat tras el despertar de Boran

EN TIERRA LEJANA

Alya desafía a Sadakat y se niega a divorciarse de Cihan tras el despertar de Boran En tierra lejana

La matriarca de los Albora exige que Alya y Cihan pongan fin a su matrimonio, pero la doctora se planta y deja claro que nadie decidirá su futuro.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El despertar de Boran ha desatado un nuevo conflicto familiar En tierra lejana. Aunque el médico advierte de que su recuperación no está garantizada, Sadakat confía en que su hijo recobre la memoria y vuelva con Alya. Por eso, exige que la doctora se divorcie de Cihan.

Sin embargo, Alya no está dispuesta a aceptar sus imposiciones. Tras recordar que se casó con Cihan por petición de Boran, se enfrenta a su suegra y sentencia: "No permitiré que juguéis conmigo de esta manera". La doctora tiene claro que ya no es la mujer de Boran.

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