TÚ OPINAS

Tras la ruptura con Carlos, Paula no se está muy centrada en sus estudios así que Manu decide echarle una mano. Al estar juntos se dan cuenta de que no se llevan tan mal y Manu parece empezar a tomar un serio interés en Paula. Evidentemente ellos no saben que son primos ¿crees que podrá pasar algo entre ellos?