César, Juanjo, Carlos y Jeco, stripers por un día

GALERÍA DE FOTOS I CAPÍTULO 9

El karaoke no termina de despegar y César no para de hacer propuestas a su socio para ver si así hacen que el negocio salga a flote. La última es hacer noches temáticas, y el primer encargo que tienen es hacer una despedida de soltera. Pero conseguir stripers profesionales no es nada fácil, César recurre a los vecinos del barrio. César, Juanjo, Carlos y Jeco harán su propio "Full Monty".