Lucía le descubre a Doña Blanca la verdad sobre su padre

La verdad llegó a oídos de Doña Blanca cuando Lucía regresa a las Galerías después de que Pilar le propusiese ser otro topo más. La hija de Esteban no puede sorportar tener información sobre su padre que implique de tal modo a las Galerías. Cuando Lucía vuelve al taller, Doña Blanca le pide explicaciones sobre dónde ha estado ese tiempo y ella no duda en contarle la verdad. Doña Blanca, sin creerse que Enrique pudiese hacer algo de tal calibre decide preguntárselo a él directamente. Esteban reconoce la verdad, pero Doña Blanca no puede creerse lo que están escuchando sus oídos.