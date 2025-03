Abidin lucha por su amor y le pide matrimonio a Suna: "Hagamos lo imposible"

Suna ha escapado de casa con la ayuda de Seyran y ha corrido al parking, donde se ha reencontrado con Abidin. "¿Dónde has estado todos estos días?", le ha preguntado muy enfadada. Desde la pelea con Ferit, Abidin desapareció de la mansión sin dar explicaciones. Pero lo que siente no ha cambiado. Nadie puede prohibirle enamorarse de quien quiera, ni siquiera Ferit.

Con los ojos llenos de amor, él le ha declarado sus sentimientos una vez más. "Me ahogo sin ti", le ha confesado. Suna no ha podido contener las lágrimas y lo ha abrazado. Lo ama, pero sabe que el final no será feliz.

Pero Abidin no está dispuesto a rendirse. "El fuego que hay en mí, existe en ti," le ha dicho. Por su parte, Suna, atrapada entre lo que siente y la realidad, ha intentado alejarse. "Nuestro amor es imposible, no funcionará", ha explicado con el alma rota.

El guardaespaldas ha dejado su trabajo, ha dado un paso al frente y le ha propuesto un nuevo comienzo. Sin dudarlo, ha sacado un anillo y se ha arrodillado ante ella para pedirle matrimonio allí mismo. "Vamos a hacer lo imposible juntos. Dios no nos hace creer en cosas, nos predestina".

Suna, destrozada por la amarga realidad, lo ha abrazado con fuerza… pero ha rechazado la propuesta. "Lo siento mucho", ha lamentado.

Ante esta situación, Abidin, roto pero sin perder la esperanza, le ha pedido que lo piense. Antes de marcharse, le ha dejado el anillo en sus manos: "Si no te tengo, no nacerá una hija a quien darle este anillo". ¿Desafiará Suna a su padre y se marchará con Abidin?