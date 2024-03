Resumen el último capítulo de Sueños de libertad: los errores del pasado de Jesús le ponen contra las cuerdas

En el último capítulo todo se ha revolucionado mucho en Sueños de libertad. Tanto en la casa de la Reina como en la fábrica todo se ha puesto patas arriba. Repasamos todo lo vivido:

En primer lugar, Fina ha descubierto que el misterioso chico de Claudia es Tasio, el exnovio de Carmen. ¡La joven se lo ha confesado arrepentida! Y Fina le ha dicho que se aleje para siempre de él, ¿le hará caso a su amiga? ¿Qué pasará si se entera Carmen?

Begoña no ha recibido buenas noticias hoy. Luz le ha confirmado que no está embarazada y no sabe cómo decírselo a su marido. A quien sí ha podido confesárselo ha sido a Andrés, quien se está convirtiendo en su mayor apoyo en la casa de la Reina. ¿Cómo reaccionará Jesús cuando conozca la noticia?

Fina tampoco ha tenido buen día, tras conocer que el puesto de dependienta de la tienda ha sido para ella en lugar de para Petra, ambas amigas han ido a celebrarlo. Tras los vinos, Fina se ha sentido aturdida y se ha lanzado a besar a Petra... ¡Pero esta la ha rechazado de muy malas maneras llamándola invertida! ¿Es el fin de su amistad? ¿Qué va a hacer ahora Fina?

El pasado sigue azotando a los de la Reina y los Merino. Digna le ha enseñado a Damián una carta de su hijo Valentín... ¡Y es prácticamente una confesión del crimen de Clotilde! ¿Cómo ha podido la matriarca esconder esa carta durante tantos años?

Por su parte, Jesús se había pensado que el tema de Lázaro estaba zanjado, pero ni mucho menos. ¡Lázaro ha secuestrado a Julia! Y le pide dinero a cambio o le quitará la vida a la niña. ¡Todo porque Jesús no cedió en un primer momento! ¿Qué le va a pasar a Julia? ¿Conseguirán salvarla?

