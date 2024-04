¡Nuevo roce entre Begoña y María!: "¿Me estás llamando entrometida?"

María y Begoña han vuelto a chocar una vez más. Parece que las casi cuñadas no se terminan de entender y esta vez ha sido más palpable que nunca.

La novia de Andrés ha intentado que Begoña le ayude de nuevo con los preparativos de la boda, pero ha vuelto a tener una negativa por parte de la enfermera.

"No me gustó como te entrometiste en mis asuntos", le ha dicho Begoña a la joven. ¡Cree que no la incumbe lo que le suceda con su marido! María se ha quedado muy cortada, ya que no se esperaba esas tajantes palabras de su cuñada. Pero la conversación se ha quedado ahí. "Esto no lleva a ninguna parte", ha zanjado Begoña.

¿Qué pasará ahora? ¿Se resolverá el mal rollo entre ambas?