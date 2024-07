María, muy emocionada, tiene una falta y cree que está embarazada

María mintió a toda la familia y a su propio marido con que estaba esperando un bebé.

La joven no sabía como "retener" a Andrés, y ante la no marcha a Olite, fue lo que se le ocurrió. Gema, en todo momento, sabía que era un embarazo falso y le dejó claro que no le parecía buena idea.

Ahora parece que la joven ha tenido una falta real y sí está embarazada... ¡Está muy contenta! Gema se alegra por su amiga, aunque le dice que quizá debería esperar un poco más de tiempo para confirmarlo.

"Sea lo que sea estaré aquí", le ha dicho la empleada del hogar y ambas se han fundido en una brazo.

¿Empezarán ahora a salirle bien las cosas a María de una vez por todas? ¿Será feliz con Andrés?