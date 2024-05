Isabel Moreno y José Milán advierten que el embarazo de Claudia traerá cola: “Nadie se espera todo lo que va a pasar”

El embarazo de Claudia ha puesto patas arriba la vida de la propia joven y del recién estrenado matrimonio de Tasio y Carmen. La dependienta descubrió el día de la boda de sus amigos que estaba esperando un bebé y desde entonces no ha podido dormir tranquila.

Tasio acaba de enterarse de que va a ser padre por medio de Carmen, ya que Claudia no quería que él lo supiese. ¡La joven piensa darlo en adopción! Don Agustín la convenció que era lo mejor que podía hacer teniendo en cuenta su situación.

Isabel Moreno, la actriz que da vida a Claudia, nos cuenta cómo está viviendo la joven su embarazo. “Ella ha decidido hacer lo primero que se le ha propuesto, porque dar a un hijo en adopción es muy duro”, recalca.

José Milán, por su parte, lamenta que Tasio siempre sea el último en enterarse de todo. “Claudia no va a querer que la ayude en nada porque está ofendidísima conmigo y con la vida, pero bueno, Tasio lo soluciona todo siempre”, nos adelanta el actor sobre todo lo que está por venir.

“El público no se espera todo lo que va a pasar”, advierte Isabel Moreno. En la vida de Claudia no dejarán de aparecer problemas y su embarazo no tardará en convertirse en tema de conversación en la colonia. ¿Cómo afrontarán los jóvenes esta situación? ¿Acabará dando Claudia su hijo en adopción? ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que los actores nos han contado al respecto!