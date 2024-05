Avance semanal de Sueños de libertad: un incidente sacude la colonia De la Reina y Fina acaba apuñalada, ¿se salvará?

Jesús no soporta la idea de que él no sea el padre de Julia. Tras confirmar que es estéril, sospecha que Valentín abusó de Clotilde. Tras discutir con Begoña, Jesús abandona la colonia hecho una furia, pero tiene un accidente de coche. Los pronósticos no son buenos y tienen que actuar rápido. Begoña, ante tal desesperación, vuelve a caer en los brazos de Andrés.

En Perfumerías de la Reina se masca la tensión cuando un ladrón entra a robar. Marta y Fina estaban dentro cuando ocurre el suceso y el ladrón, para salirse con la suya, ¡apuñala a Fina justo delante de Marta! ¿Se salvará la joven?

Además, ahora que Jaime ha vuelto a la colonia, Marta le confiesa que ha estado con alguien. Y Jaime peleará hasta el final por recuperar lo que tenían después de que Damián le eche en cara que su hija ha acabado en brazos de otra persona por haberse ausentado tanto tiempo.

Claudia recibe una noticia que pone su mundo patas arriba. ¡Está embarazada! Y el padre solo puede ser Tasio. La joven cree que lo mejor es continuar con el embarazo lejos de la colonia, y una vez dé a luz, darlo en adopción para que nadie se entere.

Carmen le recomienda que no puede dejar a Tasio al margen de esto, y en un momento a solas con él los remordimientos de este secreto le reconcomen la conciencia. ¿Se lo acabará diciendo a espaldas de Claudia?

