En el último capítulo de Secretos de familia: Ceylin perdona a Yekta después de su heroica hazaña

¡La angustia que vivimos en el último capítulo de Secretos de familia no está pagada! El secuestrador que amenazó a todos los que en ese momento se encontraban en el Bufete Tilmen nos mantuvo a todos en vilo con el único objetivo de encontrar un corazón para su hijo, a quién no le quedaba mucho tiempo de vida si no aparecía un donante.

El secuestrado le dejó claro a Ilgaz que, si alguien se atrevía a entrar en el edificio, mataría a los rehenes. Lo que el fiscal debía hacer era buscar a un donante compatible con su hijo en unas horas, si no, ese hombre se cobraría la vida de uno de los secuestrados.

Para evitar que la pequeña Mercan pasase un mal trago y sintiese miedo, Ceylin se inventó que estaban jugando a un juego. Aunque a su hija le extrañó ver a todo el mundo tan asustado, su madre sacó una sonrisa y fuerzas de dónde no las tenía para asegurarle que todo saldría bien.

Por otro lado, después de vender la casa y solucionar algunos problemas en su empresa, Osman reunió el dinero que Can le había robado a Kadir y se lo entregó en mano junto a Çinar. Los dos pensaban que ahí se terminaría su relación con el mafioso... ¡pero nada más lejos de la realidad!

Kadir no se conformaba con recuperar su dinero, quería que Osman y Çinar le devolviesen el favor con intereses y por eso les encargó una nueva misión: encontrar a una joven que se había escapado y que había enfadado a un buen amigo suyo.

Mercan encontró un lugar en el que sentirse segura durante el secuestro con Yekta y Laçin. El abogado se había convertido en un abuelo para ella y había seguido la misma estrategia que Ceylin: hacerle creer a la pequeña que todo era un juego y que ellos eran los que más posibilidades de ganar tenían.

Como Yekta sabía que encontrar un corazón compatible con el hijo del secuestrador en tan poco tiempo era muy complicado, se las ingenió para sacar a Mercan del edificio sin ponerla en peligro. El propio Ilgaz subió a recoger a su hija y ella le pidió que rescatase también a Ceylin. ¡Ahí la llamó mamá por primera vez!

En medio de toda esta angustia, un joven perdió la vida en un accidente y casualmente tenía el mismo grupo sanguíneo que el hijo del secuestrador. Aunque sus padres se negaron en un principio a donar sus órganos, Metin logró convencerlos de que con su decisión salvarían un vida después de una emotiva charla. ¡El padre de Ilgaz es capaz de conseguir lo imposible!

Cuando el secuestrador descubrió que la pequeña Mercan había abandonado el edificio, perdió los papeles y disparó a Yekta después de que él reconociera que la había ayudado a escapar. Sin apenas poder hablar, el abogado le rogó a Ceylin que la perdonara y ella le dijo que lo hacía manteniendo la esperanza de que puedan salvarle la vida a su amigo.

¿Se recuperará Yekta? ¿Qué pasará con el secuestrador? ¿Obedecerán Osman y Çinar a Kadir? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!