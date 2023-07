La confesión más aterradora de Ceylin tras ser rescatada: “Pensé que iba a morir”

Ilgaz estaba desesperado. Quería con todas sus fuerzas volver a ver Ceylin, pero sabía que el tiempo se estaba agotando y que la esperanza de encontrar a Ceylin con vida iba disminuyendo por momentos.

Afortunadamente, y gracias a que se dio cuenta que había una falsa pared en el sótano, el fiscal Kaya consiguió encontrar a su mujer y al resto de víctimas del pozo.

Tras el rescate, Ceylin y los demás secuestrados son traslados al hospital y allí Ilgaz no se separa ni un segundo de su mujer. Cuando Ceylin se despierta, el fiscal le dice que no va a separarse nunca más de su lado y ella le responde que no cree que quiera estar sola durante una buena temporada porque está muy asustada.

La joven Erguvan sigue su discurso diciendo que estaba aterrada con solo creer que no iba a volver a ver a su familia y a él: “Pensé que iba a morir”.

Ilgaz le dice que no piense más en esas cosas mientras le da un beso en los labios. ¡Qué ganas teníamos de volver a verlos juntos de nuevo! ¡Menudo susto!