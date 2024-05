Ceylin decide proteger al asesino ante la sorpresa de Yekta, ¿el abogado le seguirá el juego?

Tanto Ilgaz como Yekta han descubierto que Ceylin sabe quién el asesino del nuevo caso en el que están investigando.

Ceylin miente a Ilgaz diciéndole que no sabe su identidad. Sin embargo, a Yekta no tiene más remedio que contárselo ya que trabajan en el mismo despacho y su socio le amenaza con no dejarla participar en os interrogatorios del caso ni seguir con la investigación.

La abogada le acaba confesando a Yekta que es Meltem, la hija del hombre asesinado, quien… ¡mató a su propio padre! Lo hizo en defensa propia ya que su padre abusó de ella durante años.

Yekta le dice a Ceylin que deberían decir la verdad y no proteger a la asesina. Además, Ilgaz no va a parar hasta descubrirlo y más ahora que sabe que su mujer sabe la verdad.

La abogada insiste en que deben proteger a la asesina ya que a la vez también es una víctima: “Si no pueden demostrar que fue Meltem, no pueden condenarla”. ¿Qué hará ahora Yekta que sabe toda la verdad?, ¿Ayudará a Ceylin?