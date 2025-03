La madre de Seren ridiculiza a Bahar y rechaza a Uras: “¿Casarse? No me hagas reír”

Bahar ha acudido a la lujosa tienda de la madre de Seren, decidida a tener una conversación tranquila. Su intención era clara: pedirle que esté al lado de su hija en este momento tan importante, ahora que acaban de descubrir que está embarazada.

Pero el intento de acercamiento no ha salido como esperaba. La madre de Seren, poco amable y empática, desde el primer minuto se ha mostrado fría, irónica y cortante. No solo se ha negado a hablar de futuro, sino que ha dejado claro que no acepta la relación de su hija con Uras, ni tampoco la idea de verla casada tan pronto.

Aun así, Bahar ha intentado suavizar el momento. Le ha explicado que ahora trabajan juntas en el hospital, que ella es residente y que Uras, además de su pareja, es su hijo: “Los chicos llevan mucho tiempo juntos. Se entienden bien. Y han decidido casarse”.

La respuesta ha sido una sonrisa burlona. La madre de Seren se ha tomado la noticia como una broma de mal gusto, dejando claro que no aprueba la relación y que no piensa apoyar esa decisión.

Bahar ha decidido no contarle lo del embarazo. Ha preferido callar, aunque por dentro la situación le ha dolido bastante. Está claro que la madre de Seren no está dispuesta a llevarse bien con ella. Las cosas se complican más para los futuros papás.