Lleó se niega a morir en cautividad

PULSERAS ROJAS | TEMPORADA 2 | CAPÍTULO 12

Después de descubrir cómo hubiera sido su vida sin cáncer Lleó recapacita y toma una decisión. Está cansado, no quiere rendirse aunque razones no le faltan pero sabe que no quiere morir en cautividad. Lleó necesita ser libre y así se lo comunica a la doctora Andrade que no puede contener las lágrimas.