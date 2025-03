“Conocí a Tom en un bar de intercambio”: así empezó realmente la historia entre Tom y Beth

Las acusaciones de asesinato sobre su marido y las mentiras de este han sobrepasado a Beth. La mujer se siente más perdida que nunca, y por ello ha buscado consuelo en Adam, el mejor amigo de la pareja.

Beth le ha contado que su marido sí se encontraba en la escena del crimen la noche en la que murió Katy, y que, por su culpa, ha firmado una falsa coartada. Mentir a la policía podría suponer su fin, pero no es en lo único que no ha contado la verdad.

Durante el interrogatorio, la inspectora Aline Edgeworth le preguntó por Phoebe Alderton, antigua pareja de su marido, y Beth negó conocerla, pero no era así. “Siempre que me preguntan, cuento que conocí a Tom en un bar”, ha comenzado, aunque no era del todo cierto.

El matrimonio se conoció en un bar de intercambio de parejas. Ahí, Phoebe, Tom y Beth formaron una relación. Sin embargo, Phoebe, a los pocos meses dejó de ir, y ellos continuaron viéndose.

La verdadera pregunta es…. ¿por qué la policía tiene tanto interés en la joven? ¿Qué habrá sucedido? ¿Tendrá Tom algo que ver en su desaparición?