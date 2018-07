¿Qué hace Esteban con todo el amor que tiene dentro?

En esta nueva vida Esteban está conociendo el mundo del pecado, está saliendo con chicas, bailando en discotecas y probando el alcohol. Además, comparte piso e "independencia" con Gustavo, su ex cuñado, con el que todavía no ha llegado a entenderse. Pero Esteban pone todo su empeño en mejorar cada día, aunque las cosas no salgan como las había pensado en un principio.

Tino le está ayudando a conocer mundo, a aprender a ligar, a relacionarse... aunque la mayoría de las veces, acaba metiendo al pobre en líos de todo tipo.

Te presentamos los momentos más divertidos de la nueva vida del seminarista de Los Quién, Esteban Zunzunegui.