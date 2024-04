El plan de Tolga para que Yasmin y Mahir se queden a solas: "Nunca olvidaré este favor"

Yasmin está dispuesta a todo para que Mahir se fije en ella. Sabe que lo tiene complicado porque al chico de sus sueños no parece no mostrar demasiado interés en ella. Por eso, la joven le pide ayuda a Tolga que no puede decirle que no, a pesar de que solo tiene ojos para ella.

Tolga le propone a Mahir de ir al cine y también se lo dice a Yasmin, pero después les dice que tiene que irse para que sus amigos se queden a solas. La joven se acerca a Tolga para agradecérselo y le dice que nunca olvidará este favor mientras el joven se va desolado.

A Tolga le encantaría decirle a Yasmin que él está muy enamorado de ella y que le gustaría ser él el que tuviese esa cita con ella. ¿Se atreverá algún día a confesarle sus sentimientos?