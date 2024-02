Elif, sin palabras al ver que Berk se ha vengado de ella: "Te voy a hacer pagar esta jugarreta"

Berk y Elif no acaban de encajar y cada vez se llevan peor. El joven no entiende por qué esa chica tiene que vivir en su casa y ella no se lo está poniendo nada fácil.

A Elif se le da muy mal la física. Por eso, cuando ve los deberes de Berk de esta asignatura en la mesa de Berk, no duda en copiárselos.

Berk se da cuenta de lo que pretende hacer la joven y…¡se la juega! Pone mal las respuestas para que Elif copie mal las respuestas.

El joven consigue su objetivo y el profesor le pone un cero al comprobar que todas las respuestas estaban mal. Elif se da cuenta y se enfrenta a Berk.

“Me has tendido una trampa”, le dice ella y le jura que se arrepentirá de lo que le ha hecho. ¿Qué estará planeando?, ¿Cuándo descubrirán que son hermanos?