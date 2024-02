Ahmet se declara a Suzan: "¿Crees que podríamos darnos otra oportunidad y volver a estar juntos?"

Desde que Ahmet y Suzan se divorciaron de sus respectivas parejas hacen muchos planes juntos además de trabajar juntos en el club. Están muy a gusto el uno con el otro y el empresario decide dar un paso más.

Ahmet se arma de valor y, tras disfrutar de una romántica cita, se declara a Suzan y le pide… ¡una nueva oportunidad!

“¿Podríamos volver a estar juntos?”, le dice él mientras Suzan se queda muy sorprendida con la propuesta. La mujer le dice que podrían intentarlo y en este momento aparece… ¡Ömer!

El joven Eren les ve muy juntos y acaramelados y no duda en advertirle a su padre que no vuelva a hacerle daño: “Esta vez no está sola. Me tiene a mí”. ¿Formalizarán pronto su relación?