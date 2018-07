Se acerca el final de 'Gran Hotel'

Mientras, Andrés intenta que Ángela se acostumbre a su nueva vida como señora y copropietaria del Gran Hotel. Pero, para una mujer que lleva toda una vida sirviendo a los demás, aceptar su posición no será fácil… sobre todo con Belén al lado. La esposa de Andrés, recelosa, no acepta que su marido se vuelque en su madre. Lo que no sabe es que eso puede llevar a Andrés a descubrir la verdad que tanto oculta.

Quién ha descubierto la verdad sobre su matrimonio es Alfredo. Incapaz de perdonar a Sofía, el que fuera marqués decide que poner tierra de por medio. Pero en esta ocasión, solo hay una forma de hacerlo: Sofía tendrá que marcharse del hotel… para siempre.

Por su parte, Javier ha demostrado la locura de Laura y está a un paso de la nulidad matrimonial. Sin embargo, la madre de Laura no está dispuesta a permitirlo y le ofrece un trato a Teresa que no puede rechazar: la dote para comprar el hotel a cambio de que no se anule el matrimonio. Pero Javier que ha llegado tan lejos no va a dejar las cosas se queden así…