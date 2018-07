Andrés intenta que Ángela se acostumbre a su nueva vida como señora

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE GRAN HOTEL

Para una mujer que lleva toda una vida sirviendo a los demás, aceptar su posición no será fácil… sobre todo con Belén al lado. La esposa de Andrés, recelosa, no acepta que su marido se vuelque en su madre. Lo que no sabe es que eso puede llevar a Andrés a descubrir la verdad que tanto oculta.