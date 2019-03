María confiesa a Gonzalo toda la verdad sobre Fernando

María aguarda en tensión a que Fernando eche la puerta abajo. Fernando no entiende lo que sucede. Se marcha sin conseguir acceder a la habitación. María se derrumba al comprobar que ha conseguido librarse de Fernando, al menos esta noche.Emilia y Alfonso hablan de la reparación que le ha ofrecido León y de los fantasmas del pasado. Emilia no guarda resentimiento a León. Raimundo tiene una salida de tono respecto a Francisca. León recibe un detalle de Francisca. Lo oculta a Raimundo de forma automática. Alfonso y Emilia hacen entrega del dinero recaudado a Hipólito. Sigue faltando para la operación. Alfonso ha conseguido que no les cobren el alquiler del proyector. Ahora sí tienen el dinero. Fernando explica a su padre que no moverá un dedo por él. Como ya dijo, más bien todo lo contrario. Fernando vuelve de visitar a su padre en prisión y Aurora inicia un juego erótico con él. Aurora deja el jueguecito cuando Emilia se acerca. Emilia saca a Pepa a colación y Aurora la corta. Francisca obliga a Fernando a mantener la defensa de su padre por una cuestión de imagen.Emilia pone al día a Gonzalo sobre las novedades que maneja sobre María y sus miedos. Aurora pone en un compromiso a María y Gonzalo al preguntarles por su historia de amor. Gonzalo ha ido tras María. Quiere saber qué le pasa. María le confiesa la verdad.