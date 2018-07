Isaac, sobre Elsa: "No habrá más mujer para mí"

AVANCE | CAPÍTULO 1.864

Antolina dice tener la clave para que ella e Isaac comiencen su vida de cero. El plan de la joven, que no tiene cabida para Elsa, parece no gustar mucho. Isaac se niega a sacar a su amada de la cabeza y afirma que no habrá más mujeres en su vida, ¿cuánto de cierto hay en sus palabras? ¿Se rendirá Antolina?