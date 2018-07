Rafalín piensa en cómo liberar a Jimena

Eva se sigue comportando como una bruja en la posada para fastidio de las chicas. Camino de Villareja, es asaltada por el Chato, pero ambos son descubiertos por Santurce y Olmedo.

Olmedo ofrece a Clara escapar con él de Arazana llevándose mucho dinero. La joven avisa a los bandoleros acerca de los planes del ex capitán.

Elisa descubre los informes médicos de Don Eusebio acerca de su mortal enfermedad. Echa en cara a su suegro no haberles dicho nada, pero él prefiere mantener su situación en secreto y le pide que no se lo cuente a Pablo. Por su parte, el joven Garmendia está desesperado por el chantaje de Olmedo.