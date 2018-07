Jaime Blanch es Don Patricio

La edad real de don Patricio es un verdadero misterio y uno de sus secretos mejor guardados.

De porte gallardo, barba poblada y bigote que cuida con esmero, aparenta unos 65 años, aunque es seguro que tiene bastantes más, lo que no le impide salir casi todas las noches: él dice que se va de cabarets, pero más adelante descubriremos que no es cierto y que se reúne con otros jubilados en la tertulia de un bar que no cierra hasta altas horas de la madrugada.

Se preocupa mucho por su aspecto y va siempre impecablemente vestido, aunque, si observamos su ropa con atención, nos daremos cuenta de que está bastante gastada. Desde hace tiempo, es huésped fijo en el Hostal La Estrella.