¿Cómo será a partir de ahora la relación de Inés y Mauro?

En el momento de mayor soledad y crudeza en la vida de Mauro, Inés ha sido el apoyo más leal, creyéndole cuando todo parecía estar en su contra, y logrando con su empeño liberarlo de la cárcel. ¿Cómo les afectará haber pasado este trance unidos? ¿Volverán a ser los mismos a partir de ahora?.

El carácter responsable y serio de Inés choca desde que se conocen con la personalidad alocada y caprichosa que al principio había demostrado Mauro. Sin embargo, a medida que han aumentado las dificultades, sus diferencias han ido dando paso a una atracción irrefrenable. ¿Lograrán dejar paso a nuevos sentimientos, o continuarán viéndose como antes? ¿Qué papel jugará la madurez que Mauro ha ido adquiriendo en esta relación?.

Aunque nunca han hablado abiertamente del interés mutuo que sienten, ha llegado un punto en el que no pueden evitar confesárselo a sus mejores amigos: Tomás por parte de Mauro, y Macarena en el caso de Inés, han sido los primeros testigos de que algo grande parece estar surgiendo entre los dos jóvenes. ¿Cómo será el acercamiento entre ellos? ¿Quién será capaz de dar el paso de sincerarse?.

Sin embargo, Mauro no cuenta con que Arturo se opondrá a que se acerque más a Inés. Para el abogado, el joven no deja de ser un irresponsable que se deja llevar por sus deseos y no le conviene a ella. ¿Representará finalmente Arturo Olazábal un obstáculo para su relación? ¿O logrará Mauro lavar definitivamente su imagen y convencerle de lo contrario?.

La tragedia y el posterior intento de inculpar a Mauro por parte de Vicente les ha unido tanto, que la tensión sexual entre ellos es ya casi insostenible. ¿Terminarán saltando chispas entre ellos en los próximos capítulos, o habrá que esperar más para ver un acercamiento entre ellos?

¿Qué crees que le deparará el futuro a Inés? ¿Cómo te gustaría que fuese el recorrido de este personaje?.