Sofía sale viva de la operación

CAPÍTULO 785

La portentosa intervención de Eugenio ha salvado la vida de Sofía y tanto Adela como Tomas han contraído una gran deuda con él. Tomas se ve obligado moralmente a dar las gracias a su mayor enemigo.

Llega al barrio Rosa, una cantante española de mediana edad que ha hecho una modesta carrera artística en Alemania y que ahora quiere triunfar en su propio país.

Ramón ha vuelto de Barcelona para pasar sólo una noche en Madrid antes de marcharse para seguir con su carrera de actor. Tiene intención de hablar seriamente con Manolita sobre su situación sentimental.

CAPÍTULO 786

Martos destaca la valentía de Loli donando sangre. Adela también pone al corriente a Sofía de la generosidad y modestia de Eugenio, quien todavía alberga esperanzas de reconquistar a la madre de la joven.

Víctor se despide de Loli y de Marcelino pues tiene pensado marchar a Francia de forma inminente, pero la aparición de un misterioso hombre, le hará cambiar de planes.

Ramón, a la desesperada, pide a Manolita que le acompañe a Italia porque está terriblemente enamorado de ella.

Miguel contrata a Rosa Álvarez como cantante y la mujer descubre con perplejidad una noticia en el periódico sobre Tomás Contreras.

CAPÍTULO 787

Guillermo sigue haciendo indagaciones para encontrar más información sobre Aníbal Roldán, el gran amor de su madre.

Rosa Álvarez se entera de que Tomás Contreras vive con su mujer y tiene una hija.

Velarde presiona a Víctor para que no abandone Madrid y se ponga a las órdenes de la Agencia.

Gervasio no está dispuesto a que Eladio deje de trabajar para él. Por otra parte, Toni encuentra un trabajo de guitarrista para Eladio en un tablao flamenco. Además, Toni y Rosa se vuelven a besar.

Leonor y Miguel no encuentran sacerdote para su boda. Marcelino, ante tal problema, cree encontrar una solución.

CAPÍTULO 788

Guillermo localiza al ex convicto Rubén Sánchez y le tiende una trampa para conseguir información sobre Aníbal Roldán.

Sofía es trasladada del hospital a su casa, pero el doctor Martos sigue muy preocupado por su salud.

María tiene una idea para encontrar al cura que pueda casar a Leonor y a Miguel.

Eladio se enfrenta a Gervasio mientras Toni se siente culpable por sus sentimientos hacia Pepa.

La cantante Rosa Álvarez decide encarar a Tomás Contreras, porque tienen cuentas pendientes del pasado.

CAPÍTULO 789

A Tomás se le atraganta el reencuentro con Rosa, la que fuera su amante hace más de veinte años.

Sofía llega a casa, bajo la atenta supervisión del doctor Martos, Emilia y un caro equipo médico electrónico que Eugenio ha conseguido.

Guillermo encara a Gervasio, que termina por reconocer que fue él quien se encargó de encarcelar a Aníbal y mandarlo a un penal africano.

Loli propone una cita a Víctor, que rehúsa, frenando y decepcionando a la chica. Por otro lado, Velarde comunica a Víctor la misión que tiene para él.

Benigna, animada por Martos, decide tomar las riendas de su vida fijándose un nuevo objetivo en el horizonte: devolver a “La Estrella” la categoría de hostal.