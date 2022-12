Avance Amar C743 - Parte 2

Adela confiesa a Sofía que su padre tiene un lío amoroso con otra mujer y decide reiniciar los trámites para la anulación de ese matrimonio. Pero Martos descubre que Rebeca no ha abandonado Madrid y que ronda al potentado Máximo Pedrosa. Toni decide ayudar a Eladio a robar las joyas para que él pueda pagar al prestamista. Pero la cosa no saldrá como ellos esperan. Ramón pide a Marcelino que le dé permiso para ensayar con Manolita. Aunque en un principio se niega de manera rotunda, terminará accediendo. Miguel intenta arreglar las cosas con Leonor pero la política les separa. Pelayo recibe malas críticas por el artículo que ha escrito en la revista parroquial y eso genera dudas en él, no sabe si continuará colaborando o no con la publicación.