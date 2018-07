"Como conseguir el carnet de vasco" por @Unelar

Desde hace muchos años, se lleva librando una guerra sin cuartel en este país; y no, no hablo del de Rajoy con su logopeda, si no el de los bilbaínos y los donostiarras. Básicamente esa lucha consiste en que los donostiarras no admiten que Bilbao es mucho más bonito, pese a no tener una playa llena de guiris y pintxos que incluso hasta al propio Julen Guerrero (El mejor jugador de fútbol de la historia, como es bien sabido) le hubiesen parecido caros. De hecho, no me sorprendería en absoluto que cobrase los dinerales que cobraba sólo para poder permitirse tomar un par de pintxos de changurro, otro de gulas y un txakoli una vez al mes en el casco viejo.

"Ongi etorri, Carmen. Te recibimos con los brazos abiertos"

Hay muy pocas cosas en los que admitiré que nos ganan esos pijos, pero una de ellas es la tamborrada; básicamente porque está compuesto ruido y alcohol, las dos cosas que más nos gustan a los vascos. Y con ruido no me refiero a las cuatro guitarritas españolas que hay en la feria de Abril, no; si no el de treinta mil personas tocando el tambor a la vez, como una tormenta cuando se avecina. Incluso al propio Wagner se le hubiese encogido el culo ante semejante espectáculo.

Y luego, claro está, viene la mejor parte; la de beber. Aquí, o te bebes tu peso en kalimotxo, o ya puedes tener Olabegojeaskoetxea como apellido, que no te dan el carnet de vasco; porque "eso es sagrau", como diría mi abuelo.

Para un vasco de verdad, todos los tragos (Comunmente conocidos como "cubatas", sólo que aquí los llamamos así porque nos los terminamos de uno) son siempre "la penúltima".

Así que ongi etorri, Carmen. Te recibimos con los brazos abiertos, con un buen vaso de kalimotxo rancio, un hueco en la partida de mus y con una temperatura normal, nada de treinta infernales grados.

Resumiendo, Donosti es (bastante) bonito, y la tamborrada está bien, pero jamás admitiré haber dicho nada de esto, ni aunque me amenacen con eliminar esta pedazo de serie (Joder, soy nuevo, estoy intentando ganarme la simpatía del jefe)."